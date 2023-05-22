Патрушев и представитель Компартии Китая проведут в Москве консультации по безопасности
Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев и член политбюро ЦК Компартии Китая, секретарь политико-юридической комиссии ЦК КПК Чэнь Вэньцин проведут в понедельник консультации по безопасности, юстиции и правопорядку, сообщили в пресс-службе Совбеза.
"22 мая в Москве состоятся российско-китайские консультации по общественной безопасности, юстиции и правопорядку", - говорится в сообщении СБ РФ.
"Их проведут секретарь Совета безопасности Российской Федерации Николай Патрушев и член политбюро ЦК Компартии Китайской Народной Республики, секретарь политико-юридической комиссии ЦК КПК Чэнь Вэньцин", - уточнили в пресс-службе.