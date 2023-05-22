Шесть китайских компаний планируют инвестиции в Дальний Восток

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Шесть компаний из Китая намерены инвестировать в Дальний Восток, сообщил глава российского Минвостокразвития Алексей Чекунков в своем телеграм-канале по итогам встречи с представителями китайского бизнеса в Шанхае.

По его словам, в том числе рассматриваются проекты в сфере водорода, редкоземельных металлов, электробатарей, возобновляемой энергии, сетей коммуникаций 5G и 6G, микроэлектроники, робототехники, логистики, удобрений, горнодобычи, а также авиа- и подводных беспилотников.

"О совместных инвестиционных фондах разговариваем не с чиновниками (...), а с профессиональными инвесторами, которых китайское правительство привлекло для управления госактивами", - отметил Чекунков.

Ранее сообщалось, что 23 мая в Шанхае пройдёт российско-китайский бизнес-форум.