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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:09

"Рособоронэкспорт" сообщил о случаях нарушения договоров со стороны партнеров по ВТС

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - "Рособоронэкспорт" сообщил, что в последнее время столкнулся с нарушением договоренностей в сфере ВТС со стороны партнеров.

"Однако без взаимного доверия в актуальных условиях нормальное сотрудничество вряд ли возможно. Когда нет уверенности в том, что партнер в выгодных для него условиях не нарушит взятые на себя обязательства, договоренностей быть уже не может. К сожалению, мы столкнулись с рядом подобных негативных примеров в последнее время", - заявил Михеев в интервью пресс-службе компании, приуроченном к 70-летию основания системы ВТС России.

"Мы подписываем с партнерами контракты, в которых учтены любые мелочи", - сказал Михеев.

Он также заявил, что РФ начала теснее работать на рынке ВТС со странами Африки.

"В условиях многополярного мира Африка - наш надежный партнер и союзник. Мы готовы к полноценному и равноправному сотрудничеству, к реализации самых смелых совместных проектов в военно-технической сфере", - заявил глава компании.

Рособоронэкспорт
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