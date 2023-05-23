В Верховном суде предложили создать ведомственную судебную охрану

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Судебный департамент при Верховном суде России прорабатывает вопрос создания ведомственной охраны судов и введения должности "судебный охранник".

"Исходя из неоднократных отказов Судебному Департаменту Министерством финансов РФ о введении дополнительных бюджетных ассигнований на создание ведомственной судебной охраны, предлагается рассмотреть вариант ее поэтапного создания за счет персонала по охране и обслуживанию зданий. Предлагается рассмотреть возможность ввести должность "судебный охранник" с необходимыми полномочиями для несения службы по охране зданий", - сообщил начальник главного управления организационно-правового обеспечения деятельности судов Судебного департамента при Верховном суде Евгений Голошумов.

По его словам, сейчас здания районных судов преимущественно охраняют обычные сторожа, функциональные обязанности которых ограниченны.

"Помимо изложенного представляется возможным организовать ведомственную судебную охрану на базе Управления Судебного департамента в субъектах РФ путем создания в них службы по обеспечению судебной охраны", - сказал он.

Введение "судебных охранников", подчеркивает Голошумов, не повлечет за собой увеличения фонда оплаты труда, а также персонала по обслуживанию зданий.

Сейчас, по его словам, законодательство и общероссийский классификатор профессий не содержат должность "судебный охранник". Судебный департамент занялся проработкой этих вопросов.