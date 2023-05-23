Дума отменила норму о публичном статусе договоров личного страхования

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Госдума приняла закон, который исключает из Гражданского кодекса (ГК) РФ упоминание о том, что договор личного страхования является публичным договором, к которому применяется особый порядок его заключения.

Документ (№1163568-7) в апреле 2021 года внесли в парламент группа сенаторов и глава думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Гражданский кодекс относит договор личного страхования (страхование жизни, от несчастных случаев, медицинское страхование) к публичным договорам. Следовательно, к нему применяется целый ряд критериев и ограничений. Например, страховщик обязан заключить договор с каждым, кто к нему обратится, а условия такого договора не могут давать покупателям одной категории преимуществ перед другой категорией.

По мнению авторов, действующая норма о публичном статусе договоров личного страхования препятствует развитию института личного страхования, формированию различных пакетов страховых услуг для граждан, в связи с чем ее предлагается исключить из ГК.

"Каждый договор личного страхования является уникальным, индивидуальным, так как степень страхового риска и условия договора естественным образом зависят от личных характеристик застрахованного лица: его возраста, состояния его здоровья", - говорится в пояснительной записке к принятому закону.

В рамках первого чтения документ модернизировал институт страхования ответственности. Вместо страхования ответственности за нанесение вреда и за нарушение договора вводилось страхование гражданско-правовой ответственности, но к третьему чтению данный блок был из законопроекта исключен.

Закон вступит в силу через 90 дней после официального опубликования.