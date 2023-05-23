"Недружественность" – новое слово в банкротстве. Кейс

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Москвы принял необычное решение: лишил кредитора прав по политическим мотивам из-за того, что его бенефициары находятся в "недружественной" стране – США. Печальная участь постигла Revionics Inc., разработчика программного обеспечения для ценовой оптимизации в ритейле, входящего в состав американской софтверной компании Aptos Inc. В опубликованном определении говорится, что присутствие компании с корнями в США в реестре кредиторов российской организации – обанкротившегося АО "Торговая сеть "Аптечка" – "необходимо расценивать как злоупотребление правом" из-за введенных против РФ американских санкций.

Это решение противоречит мейнстримным подходам правоприменительной практики: до сих пор суды, о чем можно сделать вывод по опубликованным документам, неизменно отклоняли немногочисленные заявления об исключении "недружественных" кредиторов из реестра в делах о банкротстве. Эксперты тоже не припоминают ничего подобного, а некоторые, характеризуя принятое решение, готовы даже употреблять слово "произвол".

Но есть и те, кто как раз мейнстримный подход считает неверным и предлагает пересмотреть его с учетом политических реалий. От того, какая позиция возобладает, зависит, останется ли решение беспрецедентным, каким его видит сейчас большинство юристов, или же напротив – кейс "Аптечки" создаст важнейший прецедент для многочисленных дел о банкротстве с "иностранным следом".

Недружественный, злоупотребляющий

С заявлением об исключении Revionics, которому "Аптечка" задолжала 14,45 млн рублей, из реестра кредиторов в суд обратился конкурсный управляющий Владимир Ефимкин. "(...) учитывая введение ограничительных мер в отношении Российской Федерации и статуса кредитора (местом нахождения бенефициаров кредитора являются США), нахождение Revionics в реестре требований кредиторов должника необходимо расценивать как злоупотребление правом, что является основанием для исключения его требований из реестра требований кредиторов", – таким был первый аргумент управляющего. Цель исключения требований, по его мнению, заключается в том, чтобы не допустить распределения активов "в пользу недружественных стран, оказывающих санкционное давление" на РФ.

Обосновывая правомерность такого заявления, управляющий упомянул указ президента РФ №79 от 28 февраля 2022 года, распоряжение правительства РФ №430-р от 5 марта 2022 года и статью 10 Гражданского кодекса (ГК) РФ. Первый из этих документов имел обобщающее название "О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями Соединенных Штатов Америки и примкнувших к ним иностранных государств и международных организаций", но в отношении нерезидентов ввел только одно ограничение: запрет на выдачу им валютных займов российскими лицами. Вторым был утвержден перечень иностранных государств и территорий, совершающих недружественные действия в отношении РФ, российских юридических и физических лиц. Статья 10 ГК РФ, в свою очередь, не допускает осуществление гражданских прав исключительно с намерением причинить вред другому лицу, действия в обход закона с противоправной целью, а также иное заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав.

Другой блок аргументации Ефимкина – это попытка доказать, что сохранение Revionics в реестре нарушает права других кредиторов, так как им нельзя начать выплаты. Обосновывая этот довод, управляющий упомянул приведённый выше запрет на займы в иностранной валюте нерезидентам от резидентов РФ, а также то, что последние должны исходить из того, что в отношении отдельных иностранных юридических и физических лиц и подконтрольных им организаций применяются специальные экономические меры.

"При указанных обстоятельствах, учитывая действующие на территории Российской Федерации ограничения в отношении сделок (операций), совершаемых с нерезидентами из недружественных государств, конкурсный управляющий лишен возможности произвести расчеты с конкурсными кредиторами, из чего следует нарушение прав и законных интересов иных конкурсных кредиторов должника", - приводится позиция управляющего в материалах дела. Как это заключение вытекает из упомянутого выше запрета на валютные займы и как оно связано с режимом санкций в отношении отдельных иностранных лиц, к которым Revionics не относится, не уточняется.

...и "потерявшийся"

Еще один посыл, адресованный суду, таков: кредитор "потерялся". "Revionics Inc. не участвует в собраниях кредиторов, не проявляет заинтересованности в получении денежных средств в счет погашения своих требований к должнику", - приводится заявление управляющего в материалах дела. На протяжении длительного времени Revionics не сообщает конкурсному управляющему актуальные банковские реквизиты, сведения о наименовании и месте нахождения компании, нарушая пункт 7 статьи 16 закона о банкротстве, считает Ефимкин. Упомянутая норма, правда, говорит только о том, что эти данные кредитор обязан указать при заявлении своих требований.

Ефимкин сообщил, что предпринимал попытки установить контакт с разработчиком ПО, однако они были безуспешными. "Конкурсный управляющий неоднократно направлял в адрес Revionics Inc. запросы о предоставлении актуальных банковских реквизитов компании. Ни одного ответа на запрос конкурсного управляющего от Revionics Inc. не поступило", - говорится в материалах дела.

Все эти обстоятельства привели Ефимкина к выводу "об утрате материального интереса" компании на получение удовлетворения своих требований в деле о банкротстве "Аптечки". "Вследствие чего [конкурсный управляющий] полагает, что исключение из реестра требований кредиторов должника требования Revionics Inc. гарантирует остальным кредиторам право на получение удовлетворения своих требований", - приводится позиция Ефимкина в материалах дела.

Судья первой инстанции в роли источника права

Требования Revionics были включены в реестр на основании определения суда, вступившего в законную силу. Пересмотр любого судебного акта по российскому законодательству возможен по новым или вновь открывшимся обстоятельствам, но конкурсный управляющий их не приводил. В этой ситуации суду надо было решить важную задачу: как обосновать лишение статуса кредитора, если действует определение суда о включении в реестр.

Нужная формула была выведена из "умолчаний" в нормативной базе: законодатель не установил основания для исключения требований из реестра. "Следовательно, арбитражный управляющий (...) вправе по любым основаниям обратиться с соответствующим заявлением", - сделал вывод суд. После эти "основания" фактически приравниваются к новым и вновь открывшимся обстоятельствам, и суд "не пересматривает судебный акт, которым требования такого кредитора были включены в реестр, а рассматривает правомерность пребывания данного кредитора в реестре после возникновения оснований, в связи с которыми управляющий просит требования исключить".

Управляющий назвал два таких обстоятельства: введение санкций США в отношении РФ и утрату материального интереса. Второе суд анализировать не стал, но полностью поддержал довод о том, что американские корни кредитора в ситуации санкционного давления со стороны США следует рассматривать как злоупотребление правом, что запрещает статья 10 ГК РФ. Формулировки, которые использовал суд, практически идентичны тем, что применял конкурсный управляющий.

Ограничения и забота

Право арбитражного управляющего по любым основаниям требовать исключения того или иного лица из реестра, по мнению суда, "гарантирует остальным кредиторам право на получение возможно более полного удовлетворения своих требований". Это, несомненно, так: если лишить Revionics его прав, то остальные незалоговые кредиторы получат дополнительные средства пропорционально его 7,75% в конкурсной массе.

Но забота о кредиторах этим не ограничивается. Конкурсный управляющий, как уже говорилось выше, считает, что вообще не может начать с ними расчеты в сложившейся ситуации. Какие нормативные акты устанавливают такое ограничение, в опубликованном решении не говорится, но суд с Ефимкиным согласился.

"Принимая во внимание действующие на территории РФ ограничения в отношении сделок (операций), совершаемых с нерезидентами из недружественных государств, конкурсный управляющий лишен возможности произвести расчеты с конкурсными кредиторами, что приведет к нарушению прав и законных интересов иных конкурсных кредиторов должника, вследствие чего суд приходит к выводу об удовлетворении заявления конкурсного управляющего должника об исключении требования кредитора Revionics Inc. в общей сумме 14 448 114,06 рублей из реестра требований кредиторов АО "Торговая сеть "Аптечка", - говорится в определении суда.

Эксперты же - недоумевают. "Абсолютно противоречит положениям названного указа вывод суда о том, что перечисленные в нем ограничения не позволяют конкурсному управляющему рассчитаться с кредиторами. Даже если вести речь только о спорном требовании (а не о невозможности расчетов со всеми кредиторами, как указал суд), текущее регулирование содержит механизмы, позволяющие направлять причитающиеся иностранным компаниям денежные средства на специальные счета. Не говоря уже о том, что управляющий вправе внести средства на депозитный счет нотариуса", - отмечает Юлия Литовцева, партнер, руководитель практики банкротства и антикризисной защиты бизнеса "Пепеляев Групп".

Пародия на правосудие?

Принятое в отношении Revionics решение идет вразрез с подавляющим большинством аналогичных судебных документов. За период с февраля 2022 года аналитическая система "СКАН-Интерфакс" позволяет обнаружить около 40 споров, где рассматривались заявления об исключении кредиторов, связанных с "недружественными" странами, которые были поданы конкурсными управляющими или иными участниками дел о банкротстве. Все они были отклонены. "В остальных случаях, насколько мне известно, суды отказывают в удовлетворении подобных заявлений", - подтверждает Андрей Городничев, ведущий юрист правового бюро "Олевинский, Буюкян и партнеры".

При этом все без исключения эксперты, опрошенные "Интерфаксом", констатируют, что из содержания упомянутых выше нормативно-правовых актов и их отдельных положений никак не вытекает возможность исключения кредитора из реестра, которая представляет собой частный случай перераспределения имущественных прав. "Комментируемое определение вызывает глубокое недоумение, поскольку содержащееся в нем обоснование нельзя назвать иначе как пародией на правосудие, - говорит Литовцева. - Даже высший орган исполнительной власти пока решился лишь на временное управление некоторыми иностранными активами отдельных компаний в ответ на ограничение прав российского государства и компаний. Поэтому иначе как произволом невозможно назвать применение судом пунктов 1 и 2 статьи 10 ГК РФ".

Добрые советы

Сейчас судебная практика идет в русле сохранения "недружественных" кредиторов в реестре, но стоит ли придерживаться этого тренда, задается вопросом Андрей Городничев.

"При помощи различных ограничений российский капитал преследуется за рубежом. В таких обстоятельствах российскому судебному сообществу и законодательным органам, на мой субъективный взгляд, необходимо адаптироваться. Когда в условиях беспрецедентного санкционного давления активы беспрепятственно выводятся из России, а в зеркальных ситуациях вернуться в нашу страну не могут - что-то идет не так, и банкротные процедуры - не исключение. Необходимо подготовить нормативную базу и определить критерии и основания для исключения иностранного лица из реестра кредиторов российского должника, либо разработать иной механизм, направленный на заморозку расчетов с таким кредитором как минимум до окончания действия санкций", - предлагает юрист.

Как считает советник юрфирмы Orchards Вадим Бородкин, ключевой причиной исключения Revionics из реестра требований к "Аптечке" на самом деле стал тот факт, что кредитор фактически "потерялся". "На мой взгляд, именно на данное обстоятельство суду необходимо было сделать акцент", - говорит он, соглашаясь, что "недружественность" оснований для исключения требований не дает.

При этом арбитражный управляющий Ефимкин может войти в историю как инициатор единственного в своем роде судебного документа.

"В любом случае возможность отмены судебного акта по данному спору крайне маловероятна, как раз по причине отсутствия интересанта оспаривания", - отмечает Бородкин. В Aptos не ответили на вопрос "Интерфакса", известно ли компании о принятом решении и будет ли оно оспариваться.

Сеть "Аптечка" входила в число активов A5 Group наряду с А5, "Социальной аптекой", "Мособлфармацией", "Нормой" и "Фармадаром". В начале 2016 года было объявлено, что акционеры A5 и ПАО "Аптечная сеть 36,6" договорились о слиянии компаний. В судебных документах говорится, что фактический переход контроля в "Аптечке" состоялся в декабре 2015 года.

В 2016 году финансовые показатели "Аптечки" резко ухудшились. Выручка снизилась с рекордного уровня в 10,38 млрд руб., достигнутого в предшествующем году, в три раза, чистая прибыль в 70,6 млн рублей сменилась убытком в 226,76 млн рублей. В октябре 2017 года суд ввел в отношении общества процедуру наблюдения, а в июле 2018 года оно было признано банкротом. На тот момент в реестр были включены требования на 1,67 млрд рублей, говорится в отчете арбитражного управляющего, опубликованного в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве (ЕФРСБ, "Федресурс"), подавляющее большинство задолженности приходилось на связанных лиц, крупнейшими из которых были "Мособлфармация" (55,69%) и ООО "Аптека А5" (27,46%).

Конкурсный управляющий и миноритарные кредиторы, в частности ООО "Биола", пытались привлечь к субсидиарной ответственности по долгам "Аптечки" на 1,67 млрд руб. широкий круг лиц, включая основателей А5 Романа Буздалина и Сергея Солодова, "Аптечную сеть 36,6" вместе с ее тогдашними акционерами Владимиром Кинцурашвили, Иваном Саганелидзе и ООО "Концерн "Россиум" Романа Авдеева, а также кипрскую A5 Pharmacy Retail Ltd. (держатель 100% акций "Аптечки") и ряд топ-менеджеров. "Осуществляя слияние "группы А5" и "Аптеки 36,6" все вышеуказанные лица осуществили отчуждение всех активов должника, перевели бизнес на другие аптеки, других поставщиков, тем самым сделав невозможным дальнейшее функционирование должника и полный расчет с кредиторами", - приводилась позиция заявителей в материалах дела. По большей части эти требования были отклонены. Согласно последнему сообщению в ЕФРСБ на эту тему, датированному 27 февраля 2023 года, привлеченными значатся Сергей Бичерахов, генеральный директор "Аптечки" с декабря 2015 года до введения конкурсного производства, и A5 Pharmacy Retail.

Еще на большую сумму заявлялись требования о компенсации убытков со стороны миноритарного кредитора ООО "Техресурс". По его мнению, контролирующие "Аптечку" лица в 2014-2016 годах вывели из компании денежные средства на 5,37 млрд рублей. Согласно информации ЕФРСБ, эти требования полностью отклонены.