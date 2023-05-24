Общее собрание РАН: Что обещано и что сделано?

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - В Москве прошло Общее собрание Российской академии наук. Сообщает наш специальный корреспондент Вячеслав Терехов.

Налажены продуктивные отношения с органами власти.

Корр.: Тема Общего собрания – итоги работы нового президента РАН и руководства академии. Это и определило тему доклада Геннадия Красникова и выступлений руководителей региональных отделений академии.

Естественно, что основным событием стал доклад президента РАН Геннадия Красникова, в котором он ответил на вопрос: что сделано во исполнение обещаний, которые давались им во время предвыборной борьбы. Самыми важными из них были – достижение нового уровня отношений академии с органами власти, затем, академия и ее влияние на решение проблемы с госзаказами, изменение квалификации научных институтов, отношения к фундаментальным наукам , правовая защита научных работников.

Президент РАН начал свое выступление с решения проблемы, которую он в ходе предвыборной борьбы выделял в качестве одной из основных, а именно о роли Российской академии наук в государственной системе принятия решений, а конкретнее - об отношении с высшими органами государственной власти. В отчете президент сообщил, что за истекшее время он встречался для обсуждения всех важнейших вопросов работы академии с президентом Российской Федерации, наладил тесные рабочие контакты с руководителем правительства, вице-премьерами, профильными министрами, руководством Совета Федерации, Государственной думы, Администрации президента, Совета безопасности. Он подчеркнул, что все обсуждения проходили "продуктивно".

Роль РАН в решении приоритетных государственных задач

Красников: Российской академии наук необходимо сосредоточиться на решении приоритетных государственных задач. Речь идет о перспективе достижения технологического суверенитета, переходе экономики на инновационный путь развития, в основе которого лежат успехи фундаментальной науки. В последнее время Российская академия наук активно участвует вместе с органами власти в подготовке государственных решений. Речь идет не только об экспертной деятельности, которая ранее в основном сводилась к анализу тем для экспертизы и их результатам. Но академия наук должна решать более масштабные задачи. Именно от того, как академия сможет мобилизоваться для подготовки ответов на новые серьезные вызовы, зависит и ее дальнейший авторитет, и будущее всей российской науки.

Корр.: Естественно, что при этом повышается и ответственность за выбор тематики фундаментальных исследований. Президент сообщил, что в этом вопросе теперь вносится новый критерий востребованности научных результатов, что повысит уровень их эффективности.

В частности, создан специальный Координационный совет по всем направлениям науки, который будет определять актуальность направлений фундаментальных исследований. Эти направления, отметил Красников, будут согласовываться со всеми министерствами и ведомствами, и будет учитываться их значимость и востребованность промышленностью.

Еще одна важная проблема, которая отмечалась и во время предвыборной кампании и вообще в последние несколько лет – это вопрос эффективности научных организаций и вузов.

Вместо категорийности – рейтинговая система.

Красников: В настоящее время РАН работает над новым механизмом оценки деятельности научных организаций и вузов. Нам необходим новый объективный механизм оценки деятельности научных учреждений, и мы над этим работаем. Планируется, что по каждому направлению науки для научных учреждений и вузов будут формироваться новые индивидуальные показатели, на основании которых будет выстраиваться их рейтинг.

К сожалению, бывает так, что работа институтов, попавших в среднюю категорию, может принести серьезные результаты, не менее значимые для страны, чем результаты работы институтов, попавших в первую категорию. Но у институтов, не попавших в эту категорию, нет возможности обновить свою приборную базу, и они не получают достаточное финансирование для своих работ. Это неправильно, поэтому нам необходим новый объективный механизм определения уровня научных учреждений. Рейтинг, который будет выстраиваться для институтов, в отличие от категорий не будет статичным. У каждого научного учреждения будет возможность изменить отстающие показатели и подняться выше по рейтингу.

Корр.: Затронул президент РАН и проблему отношений с ВАК, подчеркнув, что "вопрос о передаче этой организации в состав академии наук с повестки дня не снят". Эти слова президента были встречены аплодисментами всего зала.

Еще один сугубо злободневный вопрос, который обсуждался не только в ходе предвыборной борьбы, но и ранее на заседаниях Президиума РАН и даже на нескольких Общих собраниях академии, - это вопросы, связанные с издательской деятельностью.

Академии вернут ее издательство!

Красников: Российская академия является учредителем и соучредителем 150 научных журналов, 103 журнала переводятся на английский язык. Но к сожалению, на определенном этапе РАН утратила свою издательскую базу. Речь идет об издательстве "Наука", которое всего лишь на несколько лет моложе самой академии. Это издательство было доведено до состояния банкротства, что в конечном итоге привело к тому, что для издания научных журналов академия вынуждена была перейти на систему аутсорсинга.

Во время аукционов по выбору издателя для наших научных журналов происходит катастрофическое занижение стоимости, что напрямую сказалось на самом финансировании журналов. Сейчас решается вопрос о возвращении издательства "Наука" в рамки издательства академии.

Корр.: Это сообщение было также встречено единодушными аплодисментами. Но ранее всегда подчёркивалось , что главное проблемой в этом является недостаточное финансирование на издательскую деятельность вообще и на переводы работ на английский язык в частности. В связи с этим мы задали вопрос вице-президенту РАН академику Владиславу Панченко, курировавшему эту проблему.

Панченко: Все расчеты по переведению издательства "Наука" в рамки академии наук и увеличению ее финансирования уже проведены и представлены правительству. Эта проблема возникла из-за того, что к проблеме издательской деятельности раньше подходили только с точки зрения бизнеса, не думая о научной необходимости. Теперь пришло время это изменить .

Правовая защита научных сотрудников

Корр.: Остановился президент и на давно обсуждаемом наболевшем вопросе отношения российской академии к арестам научных сотрудников, которых органы правопорядка обвиняют в том, что в своих работах, опубликованных в иностранных журналах, они фактически выдают государственную тайну. Этот раздел доклада назывался "Отношение к правовой проблеме".

Красников: Мы создали специальный консультативный механизм, который призван обеспечить членов академии правовой защитой. В этом принимают участие академические юристы, ученые-правоведы. Все случаи, конечно, разные, но каждый из них мы стараемся рассмотреть и всесторонне разобрать по сути происходящего, и оказать поддержку и правовую помощь, если таковая необходима. Конечно, мы находимся в постоянном контакте с правоохранительными органами.

Корр.: Во время перерыва после доклада некоторые участники общего собрания говорили, что они в этом разделе ожидали от президента, что он затронет и последний случай ареста одного из ученых членов Сибирского отделения РАН, которого подозревают в "госизмене". В открытом письме работников Сибирского отделения РАН, который опубликован от имени коллектива, говорится, что в работе этого ученого и трех других, которые в течение года были подвергнуты аресту по той же статье уголовного кодекса, речь идет исключительно о проблемах фундаментальной науки. Однако в докладе этот последний инцидент затронут не был.

Не был поднят этот вопрос и во время отчета председателя Сибирского отделения академика Валентина Пармона. Можно предположить, что он не затронул эту проблему, потому что посвятил свой доклад результатам работы Сибирского отделения за прошедший год.

Другие вопросы

Корр.: Президент в своем докладе подробно рассказал о мероприятиях, связанных с празднованием 300-летия Российской академии наук, которые пройдут в течение следующего года.

Под бурные аплодисменты он сообщил о решении правительства о создании Санкт-Петербургского отделения академии наук и выделении ему здания на Университетской набережной.

Он остановился также на сотрудничестве академии наук с академиями Китая, Белоруссии, с учеными Армении, Азербайджана, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана, Индии и рядом академий латиноамериканских стран.

Некий казус перед докладом

Корр.: После выступлений с приветствиями первого вице-премьера правительства Белоусова, а также представителей Госдумы, Совета Федерации и министра науки и высшего образования Валерия Фалькова прямо из зала подошел к микрофону научный руководитель института океанологии имени Ширшова Роберт Нигматуллин. Среди журналистов он давно славится как "возмутитель спокойствия". Кстати, в период предвыборной кампании он был одним из претендентов на пост президента, но не прошел так называемый "правительственный фильтр", т.е. не получил одобрения правительства на включение в окончательный список претендентов. В своем кратком выступлении, которое было в нарушении всех регламентов, он резко подверг критике отношение к науке министерства науки и образования и, в частности, к океаническим исследованиям и состоянию научного флота. Академик обвинил министерство в том, что оно тормозит передачу даже уже выделенных средств на эти цели.

О критическом состоянии научного флота еще несколько лет назад в своем интервью "Интерфаксу" говорил руководитель Дальневосточного отделения академии наук. Судя по тому, что Геннадий Красников попросил министра Фалькова в ближайшее время собрать совещание по поводу проблем, накопившихся с научным флотом, вероятно, "воз и ныне там".

Закрытие собрания прошло в плановом режиме

Второй день Общего собрания открылся церемонией вручения президентом РАН Геннадием Красниковым золотых медалей имени выдающихся ученых. Большой золотой медалью имени М.В.Ломоносова награжден российский академик Юрий Наточин за вклад в изучение физиологии почки и водно-солевого обмена и иностранный член РАН британский физиолог Денис Нобл за вклад в развитие физиологии кровообращения.

Большой золотой медалью имени Н.И. Пирогова за вклад в развитие торакальной и сердечно-сосудистой хирургии награждены российский академик Владимир Порханов и французский медик Жильбер Массар.

Зарубежные лауреаты на собрании не присутствовали.

Вручены также Золотые медали за достижения в других областях науки и техники, медицины. Одна Золотая медаль присуждена в области общественных наук. Эта награда носит имя Е.М.Примакова. Она присуждена академику Алексею Васильеву за книги "От Ленина до Путина. Россия на Ближнем и Среднем Востоке" и "Король Фейсал: личность, эпоха , вера".

После церемонии награждения президент РАН Геннадий Красников поблагодарил всех присутствующих за участие в работе Общего собрания РАН и объявил собрание закрытым.

Никаких внеплановых дискуссий в конце форума на этот раз не было.