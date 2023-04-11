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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:39

В АТОР допустили перезапуск программы кешбэка на путевки в детские лагеря

В АТОР допустили перезапуск программы кешбэка на путевки в детские лагеря
Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - Программа детского кешбэка на путешествия по России может быть перезапущена, ситуацию по ней анализируют. Об этом сообщил "Интерфаксу" вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР), гендиректор туроператора "Дельфин" Сергей Ромашкин.

"Множество общественных организаций лоббируют тему детского кешбэка, и если по взрослому кешбэку правительство дало понять, что ждать нечего, то по детскому есть какие-то варианты. Анализ ситуации будет продолжен в апреле, деталей мы пока не знаем", - рассказал он.

Как отметил Ромашкин, несмотря на то, что финансирование программы не заложено в бюджет на 2023 год, можно найти другие источники для перезапуска кешбэка.

"В прошлые годы программа была чересчур объемной. Полагаю, можно обсуждать снижение процента по детскому кешбэку. Все-таки лучше умеренная поддержка, чем никакой", - пояснил он.

Ромашкин добавил, что основные продажи туров с детским кешбэком приходились непосредственно на лагеря отдыха, а не на туроператоров или турагентов.

Программа детского кешбэка действовала в 2021-2022 годах. В ее рамках родители могли вернуть на карту "Мир" 50% от стоимости путевок в детские лагеря, но не более 20 тыс. рублей. В 2022 году было приобретено 811 тыс. путевок с общей суммой возвратов в 10,7 млрд рублей. Эти средства, как и для взрослого кешбэка, выделялись в рамках нацпроекта по развитию туризма. Но на 2023-2025 годы финансирование программы не заложено в бюджет.

АТОР
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