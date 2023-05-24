Путин посетил патриарха Кирилла, чтобы поздравить его с днем тезоименитства

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин лично поздравил патриарха Московского и всея Руси Кирилла с днем тезоименитства.

Президент поблагодарил патриарха за служение и помощь народу и государству.

"Благодарю вас сердечно за тот уровень наших отношений, межгосударственных и церковных, а также личных отношений, которые благодаря, в том числе, вам, в первую очередь, поддерживаются на самом высоком уровне. И это отражается в жизни людей, в жизни многомиллионной Русской православной церкви, которые чувствуют поддержку государства российского, лично вас в это не вполне простое время, хотя простых времен в истории практически не бывало", - сказал патриарх.