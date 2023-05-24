ФАС уравняет тарифы на перевозку стали для контейнеров-платформ и спецконтейнеров

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба подготовила проект приказа о выравнивании тарифов на железнодорожные перевозки грузов в специализированных контейнерах с тарифами на перевозку грузов в контейнерах-платформах.

Проект опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

ФАС предлагает создать равные тарифные условия для перевозки грузов в контейнерах типа S3, S6 - S9, U9 с тарифами на перевозку грузов в контейнерах-платформах типа Р.

Как сообщалось, в марте 2022 года вступил в силу приказ ФАС, выравнивающий тарифы на перевозку стали для контейнеров-платформ типа 29Р9 с вагонами. Решение было направлено на устранение тарифной диспропорции при перевозке рулонов стали с использованием контейнеров-платформ по отношению к перевозке на универсальных вагонах-платформах.

"С момента принятия приказа выявлено наличие на сети "Российских железных дорог" специальных контейнеров, которые имеют схожие технические характеристики с контейнер-платформами, однако тариф на такие перевозки ниже", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ФАС.

"По мнению ФАС России, появление на рынке ж/д перевозок новых типов контейнеров со схожими техническими характеристиками по отношению к контейнерам-платформам требует принятия мер тарифного реагирования. Разработанный службой проект приказа устанавливает равные тарифные условия для идентичных по своим характеристикам контейнеров", - объяснили в службе.

"По факту речь идет о перевозках стальной продукции не в контейнерах, а на платформах с бортами. Конструктивно и технологически перевозка на таком подвижном составе сопоставима с перевозками на универсальных вагонах-платформах", - прокомментировал проект приказа источник в Минтрансе.

"Конкурентоспособность достигается не за счет технологических преимуществ, а за счет существующих дисбалансов тарифной системы. До сих пор они позволяли осуществлять перевозки стального проката в рулонах на контейнерах-платформах по более низким тарифам, чем при перевозках в вагонах", - сказал собеседник агентства.