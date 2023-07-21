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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:19

ФАС уравняла тарифы спецконтейнеров и контейнеров-платформ

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба приравняла специализированные контейнеры к контейнерам-платформам, сделав одинаковыми тарифы для перевозки грузов в контейнерах типа S3, S6 - S9, U9 и в контейнерах-платформах типа Р.

Такой приказ ФАС с внесенными изменениями в прейскурант 10-01 (основной тарифный документ ОАО "РЖД" - ИФ), опубликован на официальном портале правовых актов. В мае ФАС публиковала проект этого приказа.

В марте 2022 года вступил в силу приказ ФАС, выравнивающий тарифы на перевозку стали для контейнеров-платформ типа P (29Р9) с полувагонами. Решение было направлено на устранение тарифной диспропорции при перевозке рулонов стали с использованием контейнеров-платформ по отношению к перевозке в универсальных вагонах-платформах. Теперь же речь идет о повышении железнодорожных тарифов на перевозку в контейнерах остальных категорий (S и U), которые по состоянию на 7 марта 2023 года были идентичны.

"С момента принятия приказа выявлено наличие на сети "Российских железных дорог" специальных контейнеров, которые имеют схожие технические характеристики с контейнерами-платформами, однако тариф на такие перевозки ниже", - сказали тогда "Интерфаксу" в пресс-службе ФАС.

"По мнению ФАС России, появление на рынке ж/д перевозок новых типов контейнеров со схожими техническими характеристиками по отношению к контейнерам-платформам требует принятия мер тарифного реагирования. Разработанный службой проект приказа устанавливает равные тарифные условия для идентичных по своим характеристикам контейнеров", - считают в ведомстве.

Как говорилось в пояснительной записке к проекту приказа, по данным РЖД, перевозки в контейнерах типа S3 в 2022 году составляли 12 тысяч тонн/месяц, а в январе-феврале 2023 года - 89 тысяч тонн/месяц, в то время как в 2021 году таких перевозок рулонной стали не было. В контейнерах с открытым верхом категории U в первом квартале 2023 года было перевезено 3 295 тонн рулонной стали, а в 2022 году - всего 29 тонн.

РЖД ФАС
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