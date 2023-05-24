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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:13

Нарышкин не смог подтвердить информацию о ранении главкома ВСУ Залужного

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Глава СВР Сергей Нарышкин заявил, что не может утверждать, что слухи о ранении главкома ВСУ Валерия Залужного правдивы.

"Конечно, мы получаем информацию, но я не могу вам гарантировать, что эта информация на 100% достоверна", - заявил Нарышкин в среду журналистам, отвечая на вопрос о сообщениях насчет тяжелого ранения главкома ВСУ Залужного.

"Вряд ли сообщу вам что-то, что находится за пределами имеющихся у вас знаний", - добавил глава СВР.

"Думаю, что не стоит этой теме уделять какое-то особое внимание, она не является определяющей во всем этом сложном контексте", - заявил Нарышкин.

Сергей Нарышкин ВСУ Валерий Залужный Украина
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