В Кремле отвергли какие-либо предварительные условия для разморозки активов РФ

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Великобритания и другие государства должны немедленно разморозить российские активы без предварительных условий, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Британия и другие страны, посягнувшие на российские активы, обязаны их разморозить немедленно без каких-либо условий", - сказал он журналистам, комментируя заявление британский властей о готовности разморозить российские активы, если Москва выплатит Киеву компенсацию причиненного ущерба.

В противном случае, продолжил представитель Кремля, "они нарушают все нормы и правила как своего внутреннего законодательства, так и международного права".