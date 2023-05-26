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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:27

В Кремле отвергли какие-либо предварительные условия для разморозки активов РФ

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Великобритания и другие государства должны немедленно разморозить российские активы без предварительных условий, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Британия и другие страны, посягнувшие на российские активы, обязаны их разморозить немедленно без каких-либо условий", - сказал он журналистам, комментируя заявление британский властей о готовности разморозить российские активы, если Москва выплатит Киеву компенсацию причиненного ущерба.

В противном случае, продолжил представитель Кремля, "они нарушают все нормы и правила как своего внутреннего законодательства, так и международного права".

Дмитрий Песков Великобритания
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