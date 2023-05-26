Лукашенко и Путин пообщались один на один после рабочего обеда лидеров ЕАЭС

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко и президент России Путин пообщались один на один за закрытыми дверями после рабочего обеда лидеров ЕАЭС, сообщил близкий к пресс-службе Лукашенко телеграм-канал "Пул Первого".

"Как удалось узнать Пулу, по окончании рабочего обеда Лукашенко и Путин пообщались ещё и один на один. Естественно, за закрытыми дверями", - говорится в сообщении.

Подробности разговора не приводятся.

Также, по подсчетам канала, общение лидеров стран евразийской пятерки длилось в общей сложности 6 часов и 10 минут. "Более полутора часов президенты общались в узком составе. Протокол для СМИ при этом длился менее 10 минут", - добавили там.

"Широкий состав был открытым - выступили все, не обошлось и без дискуссии. Потому также вместо запланированного часа заседали вдвое дольше. И около полутора часов длился рабочий обед", - отметил "Пул Первого", подчеркнув, что "никогда столь долго лидеры не общались между официальными протокольными мероприятиями".