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Число российских сельхозатташе в Китае до конца года увеличится до пяти

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Число российских сельхозатташе в Китае до конца 2025 года увеличится с трех до пяти, сообщил руководитель центра "Агроэкспорт" Илья Ильюшин на конференции "Кондитерские изделия XXI века".

"У нас сейчас в Китае работают три сельхозатташе. В планах - до конца 2025 года довести их число до пяти. И мы чуть-чуть поменяем локацию. Сейчас сельхозатташе находятся все в Пекине. Мы их разбросаем по стране, потому что отдельная провинция в Китае как отдельная страна", - заявил он.

Говоря о мировой торговле кондитерскими изделиям, он сообщил, что именно Китай является их наиболее крупным покупателем.

Работу по созданию за рубежом сети атташе по АПК Минсельхоз ведет в соответствии с указом президента. Первые сельхозатташе были направлены за рубеж весной 2021 года.

Как сказано на сайте Минсельхоза, сейчас в штате сельхозатташе 42 человека.

В ноябре прошлого года президент Владимир Путин подписал указ, которым расширил перечень ведомств и организаций, в которых могут работать представители Минсельхоза. Теперь, помимо дипломатических учреждений, они могут выполнять свои функции и в составе консульств - без включения их в штатную численность.

До этого представители Минсельхоза могли выполнять свои функции только в составе дипломатических учреждений также без включения их в штатную численность.

Агроэкспорт Владимир Путин Китай Минсельхоз Илья Ильюшин
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