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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:13

В России учрежден орден Гагарина

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин своим указом учредил орден Гагарина. Текст указа размещен на официальном портале правовой информации.

Орденом, согласно его статуту, награждаются граждане РФ за успешное выполнение пилотируемого космического полета, программы пилотируемого космического полета по исследованию, освоению и использованию космического пространства; за выдающиеся заслуги в организации и успешной реализации космического полета, программы космического полета по исследованию, освоению и использованию космического пространства; за выдающиеся заслуги в реализации госполитики в области космической деятельности, в том числе в интересах обороны и безопасности.

Орденом Гагарина также награждаются россияне за выдающиеся заслуги в разработке, производстве, испытании и безаварийной эксплуатации ракетно-космической техники, создании и внедрении новых технологий и проведении эффективных научных исследований; за большие заслуги в подготовке научных и инженерно-технических кадров.

Орденом Гагарина могут быть награждены иностранные граждане за эффективное участие в международном сотрудничестве с РФ в области исследования и использования космического пространства. Также могут быть награждены коллективы организаций космической отрасли.

Владимир Путин Юрий Гагарин орден Гагарина
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