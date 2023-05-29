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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:46

Что произошло за день: понедельник, 29 мая

Подписан закон о денонсации ДОВСЕ, "Сколково" атаковали хакеры, МВД предлагает создать институт "репатриации"

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Путин подписал закон о денонсации ДОВСЕ. Этот договор вступил в силу 9 ноября 1992 года. Ранее сообщалось, что для завершения процесса выхода России из ДОВСЕ потребуется около полугода.

- Глава МИД Финляндии предупредил об угрозе распада ОБСЕ. По его словам, организации грозит кризис из-за нежелания России и Белоруссии одобрить председательство Эстонии в 2024 году.

- МВД предложило создать в России институт "репатриации". Репатриантов освободят от подтверждения владения русским языком как условия для подачи заявления об участии в госпрограмме переселения, им предоставят право на получение вида на жительства без предварительного получения разрешения на временное проживание.

- Хакеры взломали инфраструктуру фонда "Сколково". Ответственность за взлом взяли на себя "злоумышленники, представившиеся украинским киберфронтом".

- Wikimedia Foundation подал в суд на Генпрокуратуру РФ и Роскомнадзор. Причиной для административных исков стали блокировки данных в "Википедии".

- Польша с 1 июня закрывает границу для грузовиков РФ и Белоруссии. Также в понедельник Варшава ввела санкции в отношении 365 граждан Белоруссии.

- Служащие КФОР попытались силой оттеснить сербов, собравшихся у зданий администраций. В ряде косовских общин произошли столкновения протестующих с полицией. Ситуация на севере Косово осложнилась, когда косовский спецназ взял под контроль здания местных органов власти в сербских общинах.

- В Минтруда сообщили о сокращении в России числа женщин фертильного возраста. На 1 января 2022 года их было 34 млн, а к январю 2031 года их станет на 1,4 млн меньше - 32,6 млн.

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