МВД предложило создать в России институт "репатриации"

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Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - В МВД России предложили создать институт "репатриации" в рамках госпрограммы переселения в Россию соотечественников.

Министерство подготовило и опубликовало на портале проектов нормативных правовых актов проект такого указа президента.

"Проектом указа предполагается внести изменения в государственную программу по оказанию содействия добровольному переселению в РФ соотечественников, проживающих за рубежом. В рамках государственной программы планируется установление института "репатриации"", - говорится в пояснительной записке к документу.

К репатриантам предлагается отнести лиц, изъявивших желание вернуться в Россию, из числа: граждан России, постоянно проживавших за рубежом по состоянию на 24 февраля 2022 года; бывших граждан России; лиц, родившихся или постоянно проживавших на территории РСФСР и являвшихся гражданами бывшего СССР; лиц, имеющих родственников по прямой восходящей линии, родившихся или постоянно проживавших на территории РСФСР либо территории, относившейся к Российской империи или СССР, в пределах госграницы РФ и имевших соответствующую гражданскую принадлежность.

Репатрианты как лица, имеющие прочную культурную связь с Россией, будут освобождены от подтверждения владения русским языком как условия для подачи заявления об участии в госпрограмме, а также им будет предоставлено право на получение вида на жительства без предварительного получения разрешения на временное проживание.

От подтверждения владения русским языком также освободят соотечественников, "постоянно проживающих на территориях иностранных государств, которые совершают недружественные действия в отношении РФ, российских юридических лиц и физических лиц и перечень которых определен правительством РФ".

По данным МВД, с учетом складывающейся геополитической ситуации в рамках госпрограммы переселяются соотечественники, владеющие русским языком, воспитанные в традициях российской культуры.

"Распространение требования о подтверждении владения русским языком на данную категорию лиц вызовет у них недоверие к РФ, а также повлечет дополнительную нагрузку на сотрудников росзагранучреждений, численность которых в настоящее время значительно сокращена", - отметили в министерстве.

Введение института "репатриации" потребует доработки информационной системы по линии миграции, используемой в рамках госпрограммы и при предоставлении вида на жительство её участникам, а также внесения изменений в структуру территориальных органов МВД России, в настоящее время не участвующих в реализации госпрограммы.