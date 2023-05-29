Глава МИД Финляндии предупредил об угрозе распада ОБСЕ

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Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) грозит кризис в течение шести месяцев из-за нежелания России и Белоруссии одобрить председательство Эстонии в 2024 году.

"Если в 2024 году не будет председателя и не будет консенсуса по этому поводу, то следующий год станет годом разрушения ОБСЕ как организации", - приводят финские СМИ слова главы МИД Пекки Хаависто.

По его словам, "ситуация серьезная". Он выразил опасение, что ОБСЕ может распасться до того, как Финляндия займет пост председателя в 2025 году.

Согласно правилам организации, ротирующийся председатель должен быть одобрен всеми 57 государствами-членами. Однако Россия и Белоруссия не одобрили кандидатуру Эстонии на пост председателя в следующем году, а Эстония не готова отказаться от своей кандидатуры, отмечают финские СМИ.

ОБСЕ была создана в Будапеште в 1994 году, после того, как серия встреч по вопросам европейской безопасности и сотрудничества переросла в организацию. Первая встреча по вопросам безопасности и сотрудничества в Европе прошла в 1975 году в Хельсинки по инициативе Финляндии и лично президента Урхо Кекконена.