В России введут единый стандарт компенсации расходов на услуги ЖКХ федеральным льготникам

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Единые стандарты предоставления компенсации расходов на оплату услуг ЖКХ для федеральных льготников начнут действовать с 1 июля, сообщает сайт правительства. Такое постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Правила будут действовать для федеральных льготников - ветеранов боевых действий, инвалидов и граждан, пострадавших из-за радиационных и техногенных катастроф.

В новом постановлении предлагается унифицированная форма заявления на предоставление компенсации, утверждается перечень документов, необходимых для получения льготы, а также закрепляется срок принятия решения о предоставлении меры поддержки - не более 10 рабочих дней.

Пресс-служба правительства напоминает, что компенсации по оплате ЖКУ для таких граждан предоставляются из федерального бюджета. В зависимости от установленных законом гарантий, компенсация составляет до 50% от стоимости жилищно-коммунальных услуг.

При этом у региональных и муниципальных органов власти сохраняется право при назначении аналогичных мер из региональных и муниципальных бюджетов устанавливать дополнительные требования к предоставлению такой помощи.