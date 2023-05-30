Число пострадавших при обрушении трибуны в Ростове-на-Дону выросло до 20

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Число пострадавших в результате опрокидывания трибуны во время футбольного матча на гребном канале в Ростове-на-Дону увеличилось до 20, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Ростовской области.

По данным спасателей, пострадал 21 человек, из них 15 детей и 6 взрослых, в том числе погибшая женщина.

Днем 30 мая на территории гребного канала в Ростове-на-Дону обрушилась трибуна. Первоначально говорилось об одной погибшей женщине и семи пострадавших детях. Причиной обрушения стал сильный ветер, который и опрокинул конструкцию. В момент инцидента на ней находились около 30 человек.

Инцидент произошел на территории областной спортивной школы №5 при проведении областных соревнований по футболу памяти Владимира Гаврилова среди команд Батайска и Ростова.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ (выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека).