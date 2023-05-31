Кафедру самолетостроения откроют на авиазаводе ОАК в Казани

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Казанский национальный исследовательский технический университет им. А.Н.Туполева-КАИ организует кафедру "Самолетостроение" на авиазаводе ОАК в Казани, сообщается на сайте корпорации.

Соответствующий договор подписан между вузом и ПАО "Туполев" (входит в ПАО "ОАК" Госкорпорации Ростех) в присутствии раиса Республики Татарстан, председателя Совета директоров ПАО "Туполев" Рустама Минниханова и генерального директора ПАО "ОАК" Юрия Слюсаря.

Будет организована подготовка специалистов по профильным направлениям: "Авиастроение" "Самолето- и вертолетостроение", "Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств". Кроме того, предусмотрена ускоренная подготовка в течение трех с половиной лет для сотрудников Казанского авиационного завода им. С.П.Горбунова - филиала ПАО "Туполев" со средним профессиональным образованием.

Студенты будут обучаться и проходить практику на базе КАИ и на заводе. "Это позволит уже на этапе обучения погрузиться в производственные процессы и приобрести практические знания и навыки", - отмечается в сообщении.