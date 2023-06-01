Минобороны РФ заявило о потерях ВСУ при отражении их атаки на Белгородскую область

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Минобороны РФ сообщило, что украинская сторона потеряла более 50 человек в попытках прорвать госграницу в Белгородской области.

"Всего на приграничной территории со стороны Украины уничтожено более 50 украинских террористов, четыре боевые бронированные машины, боевая машина реактивной системы залпового огня БМ-21 "Град", один пикап", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале ведомства.

В сообщении приведены подробности украинских атак.

Военные сообщили, что одна из групп из 15 человек пыталась проникнуть на территорию РФ вдоль левого берега реки Северский Донец в направлении Гатищево, Новая Таволжанка, но подорвалась на минном поле.

Согласно данным Минобороны РФ, в самой крупной атаке украинских сил участвовало до 70 человек, пять танков, четыре боевые бронированные машины, семь пикапов и один "Камаз".

В сообщении отмечается, что украинские силы предприняли первую попытку прорыва в 03:57 по московскому времени, российские военные наносили удары по отступающим силам и резервам до 09:50 по московскому времени.