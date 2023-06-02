Мишустин заявил, что стране очень нужны физики и математики

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Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Глава российского правительства Михаил Мишустин назвал подготовку специалистов-физиков и математиков важнейшим аспектом для обретения Россией технологического суверенитета.

"Вы очень нужны стране. Нам, конечно, необходимы физики, математики, ученые. Да все специальности, которые могли бы дать стране независимость, технологический суверенитет, экономический. В десятилетие науки, которое объявил наш президент, наверное, самое важное сегодня - это подготовка специалистов", - заявил Мишустин в пятницу в Сарове во время общения со студентами филиала МГУ.

Филиал Московского государственного университета имени М.В.Ломоносова в Сарове был создан по поручению президента РФ и открыт в 2021 году на базе Национального центра физики и математики (НЦФМ). Он стал восьмым по счету филиалом ведущего вуза страны.