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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:47

Петицию о моратории на спортивную охоту подписали более 110 тыс. человек

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Писатель и путешественник Павел Пашков инициировал обращение в правительство России о моратории на спортивную охоту. За две недели петицию подписали в интернете более 110 тыс. человек, сообщается на сайте Пашкова

Автор обращения отмечает, что весной в России начались лесные пожары, которые продлятся до глубокой осени. "Прямо сейчас молодое потомство животных сгорает дотла. Погибают все, от насекомых до крупных млекопитающих. Маленькие дети заживо горят в огне. Взрослые особи с ожогами могут уйти, но погибнут в течение следующих месяцев медленной и мучительной смертью! Другие, те, кому посчастливилось выжить, будут голодать", - говорится в обращении.

Затем придут холода и сильные морозы, продолжает Пашков. "В осенне-зимний сезон в русскую тайгу рванут миллионы охотников ради "кровавых трофеев", и начнется бойня. Раненных, выживших, обездоленных и жутко голодных животных - будут убивать по всей стране. Не ради выживания, не ради пропитания, а исключительно ради спорта!" – сказано в петиции.

Автор обращения призывает правительство России остановить "индустрию платных убийств" и помочь диким животным восстановить свои популяции.

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