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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:25

В правительстве не увидели оснований для запрета спортивной охоты

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Минприроды РФ отказалось рассматривать вопрос о запрете спортивной охоты в стране.

"Охота в России биологически обоснована, осуществляется в соответствии с законодательством РФ и международными правовыми нормами, включая принцип гуманного отношения к животным, служит для удовлетворения жизненных потребностей населения отдаленных труднодоступных районов", - говорится в ответе Минприроды на петицию с требованием запрета спортивной охоты из-за масштабных лесных пожаров.

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Петиция была запущена 21 мая, за полтора месяца ее подписали около 200 тыс. человек. Автор обращения, писатель и путешественник Павел Пашков, призывал остановить "индустрию платных убийств" и помочь диким животным восстановить свои популяции. Отказ Минприроды рассматривать вопрос о запрете спортивной охоты он расценил как формальную отписку и намерен продолжать борьбу, о чем сообщил в четверг на своем сайте.

Пашков указал на масштабные и варварские способы истребления диких животных в России, а то, что Минприроды не видит в этом нарушения законодательства, по его мнению, означает, что законодательство пора менять. "Для справки и понимания, - пишет Пашков, - рабовладение ещё недавно было законным; дискриминация по половому признаку и отсутствие гражданских прав у женщин ещё недавно было законным; тотальное истребление морских млекопитающих ещё недавно было законным".

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Зоозащитник также считает несостоятельными ссылки Минприроды на экономическую необходимость охоты. "Охота на несчастных зверушек окажется просто копеечным "бизнесом" - доходы от вторичного лесопользования (грибы, ягода, лекарственные травы и т.п.) превзойдут доходы от охоты в сотню раз", - подчеркивает он.

В заключение Пашков еще раз отметил, что целью петиции был запрет не промысловой, а именно спортивной охоты - охоты для развлечения. Чтобы покончить с этой практикой, считает он, необходимо ликвидировать охотничье лобби во власти, то есть запретить чиновникам и всем представителям властей заниматься спортивной охотой, убивать диких животных.

Минприроды РФ Павел Пашков
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