Курильский вулкан Эбеко выбросил трехкилометровый столб пепла

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - На вулкане Эбеко, который находится на северокурильском острове Парамушир, произошел выброс пепла на высоту три километра, сообщила пресс-служба управления МЧС по Сахалинской области. Специалисты предупреждают об опасности полетов вблизи Эбеко.

"Шлейф протянулся на расстояние более пяти километров в северо-восточном направлении от вулкана. В Северо-Курильске пеплопад не наблюдался", - говорится в сообщении.

В МЧС отметил, что запах сероводорода в городе не ощущался, угрозы для населения нет.

Вулкан Эбеко (высота 1 156 м) расположен в северной части хребта Вернадского, в семи километрах от Северо-Курильска. Это сложный стратовулкан с несколькими вершинными кратерами. До этого вулкан извергался в 2012 году, затем наступил период затишья, который длился до октября 2016 года. По мнению ученых, лавовое извержение Эбеко маловероятно, так как он относится к древним затухающим вулканам.