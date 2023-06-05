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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 01:35

Балтфлот РФ начал маневры с участием около 40 кораблей, 25 самолетов и вертолетов

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Около 40 кораблей, 25 самолетов и вертолетов, свыше 3,5 тыс. военнослужащих проведут с 5 по 15 июня учения в Балтийском море и в Калининградской области, сообщили в пресс-службе флота в понедельник.

"В рамках учения корабельные тактические группы Балтийского флота вышли из пунктов базирования и осуществили развертывание корабельных группировок сил флота в назначенных районах Балтийского моря для выполнения учебных задач", - говорится в сообщении.

По словам военных, в маневрах задействовано до 40 надводных боевых кораблей, катеров и судов обеспечения, свыше 3,5 тыс. военнослужащих, до 25 самолетов и вертолетов, до 500 единиц боевой и специальной техники.

"В рамках учения отрабатываются задачи защиты и обороны морских коммуникаций и пунктов базирования флота", - сообщили в пресс-службе.

По данным Балтфлота, целью учения является повышение уровня готовности органов военного управления флота, "совершенствование взаимодействия, морской выучки экипажей кораблей и полевой выучки личного состава береговых войск флота, а также получение практики командованием и штабами в управлении силами".

"До начала учения на Балтийском флоте был проведен комплекс специальных учений по всем видам обеспечения, а также отработаны вопросы приведения сил и войск Балтийского флота в высшие степени боевой готовности", - сообщили в БФ.

По данным пресс-службы, в соответствии с планом на 2023 год с 5 по 15 июня в Балтийском море и в Калининградской области началось оперативное учение под руководством командующего вице-адмирала Владимира Воробьёва.

Ранее в понедельник Тихоокеанский флот сообщил о начале крупных учений в Японском и Охотском морях с привлечением более 60 кораблей и судов и свыше 11 тыс. военнослужащих.

Балтийский флот
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