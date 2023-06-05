Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 01:35

В Сеченовском университете открылся образовательный курс по 3D-биопечати

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - В Сеченовском университете Минздрава РФ открылся набор на образовательную программу по 3D-биопечати, которая позволит создавать для пациентов новые ткани и органы, сообщили "Интерфаксу" в учебном заведении.

В университете отмечают, что это одна из первых подобных программ в России. Курс рассчитан на 36 часов и разработан в рамках программы стратегического академического лидерства "Приоритет 2030". Его целевая аудитория - биологи, биотехнологи, биоинженеры, провизоры и врачи различных специальностей. Обучение будет проходить в мини-группах, которые будут запускать по мере набора, в очном формате с применением дистанционных технологий.

Программа курса включает модули, посвященные, в частности, работе с биочернилами, дизайну и созданию тканеинженерных конструкций, проблемам 3D-биопечати и вариантам их разрешения, а также основным практическим достижениям в изучаемой области.

В университете сообщили, что с помощью 3D-биопечати создаются тканеинженерные конструкции, которые структурно схожи с естественными тканями, а сама технология поддается стандартизации и масштабированию.

"Внедрение технологий биофабрикации и 3D-биопечати в клиническую практику позволит перейти от научных исследований в области регенеративной медицины к реализации разработанных подходов и развитию персонализированного здравоохранения. В перспективе биопечать позволит создавать для пациентов на основе их собственных клеток новые ткани и органы, в том числе прямо во время операции", - отмечается в сообщении университета.

Сеченовский университет Минздрав РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

В Димитровграде еще шесть человек попали в реанимацию из-за разливного алкоголя

В Димитровграде еще шесть человек попали в реанимацию из-за разливного алкоголя

Балтфлот РФ начал маневры с участием около 40 кораблей, 25 самолетов и вертолетов

Два дрона упали на трассе М-3 в Калужской области, движение перекрыто

Тихоокеанский флот начал крупные учения в Японском и Охотском морях

Тихоокеанский флот начал крупные учения в Японском и Охотском морях
Военная операция на Украине

Минобороны РФ заявило о пресечении наступления ВСУ на южно-донецком направлении

Что произошло за день: воскресенье, 4 июня

Военные РФ пресекли попытку ДРГ переправиться через реку в районе Новой Таволжанки

Белгородский губернатор заявил о бое в Новой Таволжанке и согласился встретиться с членами ДРГ

Власти назвали вероятной причиной пожара в больнице Новосибирска короткое замыкание

Власти назвали вероятной причиной пожара в больнице Новосибирска короткое замыкание
Военная операция на Украине

В Минобороны РФ сообщили о ночном ударе по украинским военным аэродромам

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });