В Сеченовском университете открылся образовательный курс по 3D-биопечати

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - В Сеченовском университете Минздрава РФ открылся набор на образовательную программу по 3D-биопечати, которая позволит создавать для пациентов новые ткани и органы, сообщили "Интерфаксу" в учебном заведении.

В университете отмечают, что это одна из первых подобных программ в России. Курс рассчитан на 36 часов и разработан в рамках программы стратегического академического лидерства "Приоритет 2030". Его целевая аудитория - биологи, биотехнологи, биоинженеры, провизоры и врачи различных специальностей. Обучение будет проходить в мини-группах, которые будут запускать по мере набора, в очном формате с применением дистанционных технологий.

Программа курса включает модули, посвященные, в частности, работе с биочернилами, дизайну и созданию тканеинженерных конструкций, проблемам 3D-биопечати и вариантам их разрешения, а также основным практическим достижениям в изучаемой области.

В университете сообщили, что с помощью 3D-биопечати создаются тканеинженерные конструкции, которые структурно схожи с естественными тканями, а сама технология поддается стандартизации и масштабированию.

"Внедрение технологий биофабрикации и 3D-биопечати в клиническую практику позволит перейти от научных исследований в области регенеративной медицины к реализации разработанных подходов и развитию персонализированного здравоохранения. В перспективе биопечать позволит создавать для пациентов на основе их собственных клеток новые ткани и органы, в том числе прямо во время операции", - отмечается в сообщении университета.