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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:27

МИД РФ заявил о возобновлении инспекций судов в рамках "зерновой сделки"

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Инспекции судов в рамках "зерновой сделки" возобновлены, заявил в понедельник замглавы МИД РФ Сергей Вершинин журналистам в Москве.

Так он прокомментировал сообщения ООН о том, что 1-2 июня не проводились инспекции в рамках "зерновой сделки".

"Насколько нам известно, Совместный координационный центр в Стамбуле работает над тем, чтобы преодолеть все проблемы, которые возникают на основе тех процедурных правил, которые были единогласно одобрены в прошлом году, и предполагает, что будет консенсусное решение возникающих проблем", - отметил замминистра.

МИД РФ Сергей Вершинин
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