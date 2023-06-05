Фуру с алкогольной продукцией "Мистер Сидр" задержали в Самаре

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Дорожно-патрульная служба ГИБДД остановила в Самаре фуру, перевозившую алкогольную продукцию марки "Мистер Сидр", а также товарные накладные на получение аналогичного товара. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МВД в понедельник.

"В процессе проверки документов и осмотра полуприцепа полицейские обнаружили товарную накладную на получение 18 тыс. литров алкогольной продукции под маркой "Мистер Сидр", коробки с пластиковыми кегами под аналогичной маркировкой общим объемом 810 литров", - говорится в сообщении.

На склад выехали сотрудники правоохранительных органов, проводится изъятие алкогольной продукции.

О фактах возможной реализации контрафактного алкогольного напитка "Мистер Сидр" ранее сообщали самарские власти, призвав жителей отказаться от покупки и употребления напитка.

В настоящее время известно о 16 случаях отравления, которые закончились летальным исходом в Ульяновской области, еще двух – в Самарской области. По словам ульяновского губернатора Алексея Русских, всего в регионе пострадали более 36 человек.

Кроме того, врачи борются за жизнь двоих жителей Удмуртии, которые находятся в критическом состоянии.

Все случаи связывают с употреблением разливного сидра самарского производства.

Возбуждены дела по части 3 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц).

Следователи задержали подозреваемого – 32-летнего индивидуального предпринимателя из Самарской области.