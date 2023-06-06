Более 2 тыс. IT-компаний получили подтверждение аккредитации Минцифры РФ

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Более 2,2 тыс. IT-компаний прошли проверку и уже получили подтверждение аккредитации Минцифры РФ, говорится в сообщении министерства.

В нем уточняется, что всего на портале госуслуг подали заявления 6,68 тыс. IT-компаний - это более 60% от тех, кто обязан был пройти эту процедуру. Таким образом, на данный момент каждая третья подавшая заявление компания уже подтвердила аккредитацию. На рассмотрении сейчас находится еще 4,47 тыс. заявлений.

Проверка заявлений продлится до 1 июля, до 21 июля Минцифры примет итоговое решение. До 10 июня компании получат первые результаты. "Если при проверке обнаружатся несоответствия, мы уведомим организации, чтобы они успели обновить данные в заявлении", - отмечает министерство.

Всего в реестре аккредитованных IT-компаний - более 22 тыс. организаций. Больше половины из них получают налоговые льготы и освобождены от подтверждения аккредитации. Подать заявление на портале госуслуг до 1 июня должны были 10,09 тыс. компаний.

В октябре 2022 года правительство утвердило новый порядок госаккредитации IT-компаний. Главным условием стала доля выручки от деятельности в IT-сфере - не менее 30%, требования по средней зарплате сотрудников (должна быть не ниже средней по стране или региону для больших компаний). Также необходимым является наличие профильного IT-ОКВЭД в качестве основного. Аккредитованные компании могут претендовать на меры господдержки.

Аккредитованные компании должны были до 1 июня пройти процедуру переаккредитации, для этого необходимо, в том числе, представить согласие на раскрытие налоговых данных.

Глава Минцифры Максут Шадаев в мае заявлял, что около 2 тыс. IT-компаний могли лишиться аккредитации из-за отсутствия согласия на раскрытие налоговой тайны - такие согласия либо не были поданы, либо были поданы неправильно.