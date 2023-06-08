В МИД РФ заверили, что идея газового хаба при участии РФ, Катара и Туркмении будет изучена

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Профильные ведомства серьезно изучат идею Ирана о создании газового хаба при участии России, Катара и Туркмении, заявил в четверг замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Мы приветствуем инициативы, которые помогают решать проблему энергетической безопасности в широком смысле; помогают дальнейшему развитию российско-иранских отношений, и вообще открыты к конструктивным идеям", - сказал он журналистам в Звенигороде.

"Экономоператоры и профильные федеральные органы исполнительной власти безусловно серьезно изучат эту идею. У нас контакты плотные во всеми упомянутыми акторами в этом контексте", - подчеркнул Рябков.