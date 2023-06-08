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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:31

Песков не стал оценивать достоверность статьи о том, что США знали о планах Киева по диверсии на "Севпотоках"

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался оценивать, насколько соответствуют действительности публикации о том, что Вашингтон заранее знал о планах Киева устроить диверсию на "Северных потоках", заявив, что в Кремле продолжают настаивать на расследовании взрывов.

Журналисты в четверг попросили представителя Кремля прокомментировать статью The Washington Post о том, что сотрудники европейской разведки поделились с ЦРУ информацией о планах Киева устроить диверсию на "Северных потоках" за три месяца до взрывов. "Мы не знаем, насколько подобные публикации соответствуют действительности, но то, что там дело нечисто, по-моему, ни у кого вопросов не вызывает", - отреагировал Песков.

Он напомнил, что Россия ранее заявляла о причастности англосаксов к диверсии.

"Все остальные детали должны быть обязательно выявлены в ходе прозрачного международного срочного расследования, коего сейчас не происходит, и к любым попыткам расследования, как вы знаете, российская сторона не допускается", - добавил пресс-секретарь президента.

В сентябре 2022 года на дне Балтийского моря произошла разгерметизация двух ниток газопровода "Северный поток-1" и одной - "Северного потока 2" вблизи датского острова Борнхольм. Спецслужбы Швеции пришли к выводу, что это была диверсия. Швеция, Дания и Германия по отдельности расследуют случившееся.

Следственный комитет России возбудил по факту уголовное дело об акте международного терроризма. Одновременно Россия добивается, чтобы ее подключили к расследованию случившегося и другие страны, настаивая, что без ее участия расследование не будет объективным.

Дмитрий Песков США Северный поток Северный поток 2
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