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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:47

Румыния потребовала cократить штат российского посольства на 51 человека

Румыния потребовала cократить штат российского посольства на 51 человека
Фото: Kevin Dietsch/Getty Images

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Правительство Румынии проинформировало Москву, что требует сократить персонал российского посольства в Бухаресте на 51 человека, сообщил румынский МИД.

Бухарест требует сократить в дипмиссии 21 дипломата и 30 сотрудников техперсонала. Это объясняется желанием привести в численное соответствие уровень представительства России с уровнем представительства Румынии в РФ. Выбор должностей и сотрудников, которые будут сокращены, пока оставлен за российской стороной.

На выполнение этого требования российской стороне отводится 30 дней. Об этом решении проинформировали российского посла Валерия Кузьмина, который был вызван 8 июня в румынское внешнеполитическое ведомство.

Хроника 15 апреля 2021 года – 08 июня 2023 годаДипломатическое противостояние
Бухарест МИД Румыния
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