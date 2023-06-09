"Мариинский прииск" "Ростеха" продолжает работу, несмотря на забастовку горняков

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Шахта АО "Мариинский прииск" (входит в госкорпорацию "Ростех"), разрабатывающего изумрудно-бериллиевое месторождение в Свердловской области, возобновила работу, несмотря на забастовку рабочих, говорится в сообщении управляющей компании предприятия "РТ-Капитал" (подразделение по работе с непрофильными и проблемными активами "Ростеха").

Причиной забастовки стала информация о планах консервации шахты.

"Под землей остаются 76 человек, они по-прежнему не работают. Тем не менее, производственный процесс не остановлен, шахта возобновила работу, смена приступила к выполнению своих обязанностей", - отмечается в сообщении.

"РТ-Капитал" подчеркивает, что "Мариинский прииск" не планируется закрывать, тем не менее, "шахта однозначно будет законсервирована". Предприятие планирует перейти на открытый способ добычи сырья, также предполагается построить флотационную фабрику. По мнению "РТ-Капитала", это позволит вывести прииск на безубыточный уровень производства.

На прииск прибыли представители собственника, которые ведут переговоры с рабочими. Планируется создать рабочую группу для нормализации ситуации, в нее войдет руководство предприятия, власти Свердловской области, сотрудники прииска.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, прокуратура Асбеста (работает на территории Малышевского городского округа, где расположен прииск) организовала проверку соблюдения трудовых прав работников. Она даст оценку соблюдению требований законодательства, в том числе при проведении мероприятий по сокращению работников, также будут приняты меры прокурорского реагирования.

Рабочие "Мариинского прииска" 8 июня после окончания рабочей смены отказались выходить из шахты из-за возможного сокращения численности персонала предприятия. Прокуратура уточняет, что в настоящее время работники в шахте осмотрены врачом, они здоровы, обеспечены едой и водой.

Как сообщалось ранее, "Ростех" реализует стратегию развития "Мариинского прииска", утвержденную в начале 2020 года. Она направлена на увеличение добычи драгоценных камней и повышение операционной эффективности предприятия до 2025 года. АО "Мариинский прииск" уже много лет убыточно. В 2022 году его чистый убыток составил 444,7 млн рублей, что на 11,8%, меньше, чем годом ранее. Предприятие ожидает, что деятельность на изумрудно-бериллиевом месторождении останется убыточной и в 2023 году.

Согласно годовому отчету "Мариинского прииска", численность сотрудников предприятия, по данным на конец 2022 года, составляла 357 человек.

"Мариинский прииск" (ранее "Малышевский рудник") - предприятие, созданное на базе Малышевского изумрудно-бериллиевого месторождения, единственного в России и одного из трех в мире. Здесь добывают бериллий, изумруды, хризоберилл, фенакит, александриты, флогопит, литий, рубидий и цезий.