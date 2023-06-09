Вице-премьер Оверчук назвал пример использования продовольственного фонда ЕАЭС

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Чрезвычайный продовольственный фонд Евразийского экономического союза (ЕАЭС), создать который 8 июня предложил премьер-министр Михаил Мишустин, мог бы в будущем использоваться для товарных интервенций, считает вице-премьер Алексей Оверчук.

"Конечно же, никто не застрахован от колебаний рынка, ценовых колебаний. Поэтому мы бы видели создание этого фонда в таком ключе, чтобы можно было проводить товарные интервенции при необходимости, но это пока еще на уровне даже не обсуждения, а идеи", - сказал он журналистам в кулуарах Евразийского конгресса.

"Если говорить о продовольственной безопасности, то страны Евразийского экономического союза сегодня себя обеспечивают по целому ряду очень важных позиций. Прежде всего, по зерну мы полностью себя обеспечиваем, мы даже превышаем. Мы себя обеспечиваем по растительному маслу, по баранине, по свинине. В этом году ожидаем, что выйдем на 100% по птице и по яйцу птицы. И по остальным важным позициям мы тоже превышаем 95% (потребности - ИФ). Поэтому с точки зрения продовольственной безопасности ЕАЭС - это такая тихая гавань в бурном мире", - сказал Оверчук.

8 июня на заседанииЕвразийского межправительственного совета Мишустин заявил о необходимости сформировать чрезвычайный продовольственный фонд стран ЕАЭС. "Мы считаем необходимым создать полноценную систему оперативного мониторинга продовольственной обеспеченности всех стран "пятерки" и сформировать чрезвычайный продовольственный фонд. Мы так сможем оперативно стабилизировать ситуацию, если вдруг понадобится", - сказал премьер-министр.