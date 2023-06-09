ЦБ и правительство обсуждают господдержку при страховании рисков в приграничных регионах

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Банк России считает возможным при необходимости и по согласованию с правительством разработать меры дополнительной господдержки для страховщиков при заключении договоров защиты жизни и имущества граждан, проживающих на пограничных территориях, подверженных повышенным рискам (рискам терроризма). Об этом сообщила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции по итогам заседания совета директоров ЦБ.

"Если такое рыночное страхование окажется достаточно дорогим, а премии и риски должны соотноситься, то будут необходимы и меры господдержки. Будем обсуждать с правительством, какие меры могут здесь потребоваться", - отметила Набиуллина.

Она также добавила, что "очень важно предоставить жителям приграничных районов возможность застраховать свою жизнь и здоровье, а также имущество".

"Учитывая, что участники рынка переоценивают сейчас эти риски страхования, мы с ними ведем дискуссию, что нужно сделать, чтобы обеспечить эти базовые финансовые услуги для жителей. Будем по мере необходимости принимать меры", - заключила председатель Банка России.

Вопрос организации страховой защиты в зонах повышенных рисков (на новых и граничащих с ними территориях) все чаще обсуждается представителями госведомств с регулятором и страховщиками. Так, в конце мая в Совете Федерации прошло совещание по вопросу страхования рисков утраты (гибели) или повреждения железнодорожного подвижного состава на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей.

Выступавшие в ходе совещания отмечали осторожность перевозчиков и их страховщиков при оценке рисков грузоперевозок как на новых территориях, так и на сопредельных с ними.

Глава Российской национальной перестраховочной компании (РНПК) Наталья Карпова заявила на совещании, что РНПК совместно с Минфином РФ и Банком России начал разработку двухуровневого порядка возмещения ущерба при перевозке грузов на новых территориях РФ, который предусматривает компенсацию перевозчикам в рамках их страхования и перестрахования в случаях реализации рисков терроризма.