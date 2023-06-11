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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:43

Путин 12 июля вручит госпремии и золотые медали Героя труда

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин в День России, 12 июня, по традиции вручит госпремии, на будущей неделе у него также запланирована насыщенная международная программа.

Рабочий график главы государства был озвучен в программе "Москва. Кремль. Путин" телеканала "Россия 1" (ВГТРК).

По традиции Путин поздравит жителей страны с Днем России, а также вручит государственные премии и золотые медали Героя труда. Кроме того, в конце недели Путин примет участие в Петербургском международном экономическом форуме.

"Президентская неделя будет насыщена и международными контактами, - отмечается в программе. - Более того, сразу несколько лидеров приедут в Россию".

Владимир Путин
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