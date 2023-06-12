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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:00

Площадь лесных пожаров в Свердловской области за сутки сократилась на 68%

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - Число и площадь природных пожаров в Свердловской области уменьшилась на 68% и составила 368,3 га, сообщил департамент информационной политики региона в понедельник.

Ликвидирован один природный пожар на площади 890 гектаров в Камышловском муниципальном районе.

На текущий момент на территории региона действуют пять лесных пожаров, из них четыре возгорания локализованы и не распространяются. С огнем борются более 150 человек, привлечено свыше 30 единиц спецтехники.

Пожары в лесах Свердловской области, где с апреля установилась теплая и сухая погода, тушат уже несколько недель.

Свердловская область лесные пожары
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