Путин рассказал, что регулярно проходит профилактические медосмотры

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин рассказал, что периодически обращается к врачам, но не с целью лечения, а для проверки здоровья.

Он рассказал об этом во время общения с лауреатами госпремий РФ, церемония награждения которых прошла в Кремле.

О том, с какой периодичностью он общается с врачами, президент сказал в связи с пожеланиями здоровья в свой адрес.

Один из лауреатов госпремии, академик РАН Геннадий Сухих, пожелал президенту продолжать его стиль тренировок. "Продолжайте свой стиль. Мы знаем, что вы занимаетесь от часа до полутора тем, чем нужно. Я сейчас не буду говорить о молекулярной биологии, но это создает такую атмосферу внутри организма, что он очищается от ненужных клеток. Это лучшая профилактика", - сказал Сухих.

"Будем очищаться от ненужных клеток", - произнес в ответ тост президент.