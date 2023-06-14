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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:42

Путин передал в собственность Чечни оператора аэропорта в Грозном

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин подписал указ о передаче в собственность Чечни 100% находящихся в федеральной собственности акций АО "Вайнахавиа", оператора международного аэропорта "Северный" в Грозном.

В указе, опубликованном на портале официальной правовой информации, говорится, что это решение принято по предложению федерального правительства и правительства Чечни.

Решение принято "для привлечения правительством Чеченской Республики до 31 декабря 2026 года инвестиций в размере не менее 7,14 млрд рублей в комплексную реконструкцию, строительство и модернизацию объектов инфраструктуры воздушного транспорта международного аэропорта Грозный (Северный) имени А.А.Кадырова", также сказано в указе.

Федеральному правительству поручено в 6-месячный срок обеспечить передачу в собственность республики 100% акций АО.

Оператора аэропорта Грозного ранее исключили из программы приватизации. Осенью 2022 года Росимущество заявляло, что совместно с Минтрансом осуществляет мероприятия по передаче 100% акций АО "Вайнахавиа" в собственность Чечне, что "позволит обществу привлечь дополнительное финансирование, а также обеспечить эффективное завершение реконструкции аэропорта".

Работы по реконструкции и строительству аэродромной инфраструктуры ведутся с 2022 года в шесть этапов, Планируется строительство нового и реконструкция старого перрона для создания 23 стояночных мест, модернизация и строительство дорожек для руления и буксировки самолетов, работы на объектах вспомогательной аэропортовой инфраструктуры, технического обслуживания воздушных судов и освещения.

Всего будет построено восемь зданий и сооружений для обслуживания аэродромной части, включая новый терминал площадью 40 тыс. кв. м и командно-диспетчерский пункт. Строительство терминального комплекса и реконструкция аэродрома в Грозном ведутся в рамках госпрограммы развития транспорта. В настоящее время аэропорт имеет один пассажирский терминал, который обслуживает внутренние и международные линии. Полностью завершить весь комплекс работ предполагается в 2025 году.

Грозненский аэропорт "Северный" обслуживает рейсы "Аэрофлота", S7, "ЮТэйр", "Азимута", Pegas Fly. По итогам 2022 года пассажиропоток увеличился на 8,9% по сравнению с 2021 годом - до 777 296 человек. После реконструкции аэропорт сможет обслуживать 1,5 млн пассажиров в год.

Грозный Владимир Путин Росимущество Минтранс Чечня Вайнахавиа аэропорт Северный
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