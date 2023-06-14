Садоводы усмотрели риски в отказе от субсидирования импортного посадочного материала

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Садоводы РФ считают правильной инициативу Минсельхоза по отказу от субсидирования закладки интенсивных садов зарубежными саженцами. Однако они обеспокоены тем, что предложенная мера не позволит им завершить уже реализуемые проекты с такими саженцами и приведет к существенному росту затрат.

Как сообщил "Интерфаксу" источник со ссылкой на письмо РСПП вице-премьеру Виктории Абрамченко, позиция садоводов изложена в обращении в союз отраслевого объединения производителей плодов и овощей. В нем предлагается скорректировать проект постановления правительства, подготовленный Минсельхозом, с тем, чтобы хозяйства, уже оплатившие импортный посадочный материал, смогли получить субсидии.

Авторы письма обращают внимание на то, что предложенная ведомством мера начнет действовать сразу после вступления постановления в силу. Однако к настоящему времени многие садоводческие хозяйства имеют уже оплаченные контракты с зарубежными поставщиками саженцев. Контракты заключались с учетом существующих мер господдержки отрасли, которые не предусматривали предоставление субсидий только при закладке садов отечественными саженцами.

"При закладке садов импортным посадочным материалом используются двулетние саженцы, полный цикл производства которых составляет около трех лет с даты заключения договора. Таким образом, указанные импортные саженцы уже выкуплены российскими садоводами и ожидают доращивания и/или поставки, а некоторые уже поставлены в РФ", - говорится в письме.

Его авторы подсчитали, что в случае отказа от субсидирования этого посадочного материала, дополнительная нагрузка на хозяйства превысит 1,5 млрд рублей. Кроме того, регионы, уже заключившие с хозяйствами соглашения о предоставлении субсидий на действующих ныне условиях, могут потребовать возврата полученных субсидий.

В связи с этим РСПП предлагает скорректировать проект постановления правительства и указать, что требование об отказе предоставления субсидий распространяется на посадочный материал, который приобретен по договорам, заключенным и оплаченным до вступления в силу нового постановления, при условии, что сады с использованием такого посадочного материала были заложены до 30 ноября 2024 года.

В письме напоминается, что господдержка садоводов на закладку и уход за многолетними насаждениями в этом году увеличена до 7,33 млрд с 5,01 млрд рублей в прошлом году. РСПП просит вице-премьера поддержать обращение садоводов и рассмотреть возможность корректировки проекта постановления с учетом их предложения.