Превышений радиационного фона в районе Запорожской АЭС не зафиксировано

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - В районе Запорожской АЭС (ЗАЭС) и Энергодара не фиксируются превышения радиационных нормативов, ситуация находится под контролем, сообщила в четверг глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова.

"С 1 июня по распоряжению правительства мы приняли на себя медицинское обеспечение и санитарно-эпидемиологическое Энергодара и Запорожской атомной электростанции и организации, эксплуатирующей Запорожскую атомную электростанцию (...) Идет мониторинг всех радиационных рисков, все спокойно, нигде нет никаких превышений нормативов, ситуация под контролем", - сказала Скворцова на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

По словам главы ФМБА, помимо филиала Нововоронежского центра гигиены и эпидемиологии ведомство развернуло в районе ЗАЭС дозиметрические медицинские подразделения.

"Мы открыли центр медицинский аварийный, дозиметрический, и мобильный отряд дозиметрический медицинский, и спецподразделение, где на случай аварийных ситуаций можно грамотно помочь пострадавшим", - сообщила Скворцова.