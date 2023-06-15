Россия вернула Эстонии двоих случайно перешедших границу пограничников

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Два сотрудника эстонского Департамента полиции и пограничной охраны, которые 13 июня по ошибке пересекли границу с Россией и были задержаны, вернулись в Эстонию, сообщило BNS.

"Только что завершилась встреча пограничных миссий Эстонии и России на погранпереходе Саатсе, и два сотрудника нашего отдела логистики с радостью вернулись на эстонскую землю", - сказал префект Лыунаской префектуры Валло Коппель.

Двух логистов Департамента полиции и пограничной охраны российские пограничники задержали днем 13 июня возле пограничного пункта Саатсе.

Сообщалось, что логисты в ходе подготовки работ по обслуживанию границы пересекли границу по ошибке и выбрали вместо асфальтированной дороги, находящейся на стороне Эстонии, дорогу для патрулирования, находящуюся на стороне России. В результате работники ДПП заехали на квадроцикле на несколько метров вглубь территории России и были задержаны.