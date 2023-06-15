Сбербанк с 1 июля разделит номера для СМС-оповещения юрлиц и физлиц

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Сбербанк с 1 июля начнет рассылать СМС-оповещения для корпоративных клиентов с нового номера 0321, номер 900 будет использоваться только для коммуникаций с физическими лицами, говорится в сообщении госбанка.

Раньше СМС для бизнеса поступали с номера 900 и из-за этого смешивались с сообщениями для частных клиентов, что усложняло работу с ними, пояснили в банке. Сейчас 0321 становится единым номером для коммуникаций с индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами, а номер 900 остается только для физических лиц.

Теперь с номера 0321 будут приходить сервисные уведомления и СМС-сообщения, отправленные консультантами во время беседы: адреса и режим работы отделений и банкоматов, список документов для открытия счета, памятки по использованию банковских сервисов, информация по тарифам, статусы обращений и многое другое.