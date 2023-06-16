Песков переадресовал в Минкультуры вопрос о сроках пребывания "Троицы" в ХХС

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не смог прокомментировать заявление РПЦ о продлении на месяц срока пребывания иконы "Троица" Андрея Рублева в храме Христа Спасителя.

"Я никак не могу это прокомментировать. Это к Минкульту", - сказал он.

"Вы знаете, что все решения были приняты. Были приняты решения о реставрационных работах, но сроки и так далее - это все эксперты обсуждали. Это уже не наш вопрос", - добавил Песков.

"Троицу" перенесли из Третьяковской галереи в ХХС 3 июня. В Минкультуры заявляли, что икона пробудет в храме до 18 июня, а затем отправится на реставрацию, которая может продлиться вплоть до года.

26 июня сайт Московской патриархии сообщил, что принято решение, что "Троица" останется в храме до 18 июля. Кто принял это решение, не уточняется. Минкультуры готовит документы о передаче святыни в безвозмездное пользование Русской православной церкви, сказано также в сообщении. В РПЦ напомнили, что икона передается РПЦ "в связи с указанием президента" Владимира Путина.

Об этом решении Путина сайт Патриархии сообщил 15 июня. 16 июня патриарх Московский и всея Руси Кирилл сообщил Синоду, что попросил главу администрации президента Антона Вайно организовать принесение иконы в храм Христа Спасителя.

Комментируя это решение президента, Песков говорил, что "подобные решения не принимаются без координации с теми, с кем необходимо координироваться". Решение Владимира Путина он объяснил "гуманитарными соображениями": "Это касается большого количества верующих в нашей стране, для которых икона является большой святыней, которую укрывать в фондах музея не совсем соответствует чаяниям наших верующих".

Позднее стало известно, что 15 июня реставрационный совет, прошедший в этот же день в Третьяковке, пришел к выводу, что состояние иконы нестабильно и перемещать ее нельзя.

16 мая в Минкультуры сообщили, что икона будет выставлена в Храме Христа Спасителя 4 июня, затем направлена на реставрацию, а после - в Троице-Сергееву Лавру. 26 мая министерство подтвердило эти договоренности, и 3 июня "Троица" была перевезена из Третьяковки и установлена в капсуле в ХХС под охраной Росгвардии. 3 июня патриарх сказал, что икона останется в храме на год, 4 июня - что она проведет в ХХС "определенное время".