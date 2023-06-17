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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:20

ВСУ ночью обстреляли левый берег Херсонской области

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Украинские военные выпустили в ночь на субботу более 30 артиллерийских снарядов по населенным пунктам на левом берегу Днепра в Херсонской области, в которых устраняют последствия затопления от разрушения Каховской ГЭС, сообщил журналистам представитель экстренных служб региона.

"В течение ночи киевский режим продолжил обстреливать гражданскую инфраструктуру в городах Новая Каховка, Каховка, селах Кардашинка, Сергеевка, Первомайка выпустив в общей сложности 33 снаряда из ствольной артиллерии", - сказал он.

По данным экстренных служб, обстрелы со стороны ВСУ продолжались в течение всего дня 16 июня. В общей сложности по населенным пунктам левого берега Днепра было выпущено 76 снарядов. Пострадали населенные пункты Новая Каховка, Алешки, Голая Пристань, Днепряны, Подстепное, Солонцы, Старая Збурьевка, Пролетарка, Казачьи Лагеря. Информация о жертвах и повреждениях уточняется.

Ответным огнем российские военнослужащие соединений группировки "Днепр" на правом берегу уничтожили две САУ 2С1 "Гвоздика" с экипажем и боекомплектом, гаубицу МСТА-Б с боекомплектом, а также два расчета 120-мм минометов и позиции подразделений ВСУ. Потери украинских войск составили 21 человек убитыми и 19 ранеными, заявили в экстренных службах.

ВСУ Херсонская область
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