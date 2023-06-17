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Путин принял участие в церемонии подъема государственных флагов на берегу Финского залива

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин в Петербурге принял участие в церемонии подъема государственных флагов на береговой линии Финского залива, куда он прибыл на катере.

На флагштоках, установленных в воде у парка 300-летия Санкт-Петербурга, были одновременно подняты три государственных флага - Российской Федерации, СССР и Российской империи. Церемония приурочена к датам учреждения каждого из них: 165 лет флагу Российской империи, 100 лет Красному Знамени и 330 триколору Петра I.

Три флагштока, возвышающихся над водой на 179,5 метра, возвело в акватории Финского залива ПАО "Газпром". Они стали самыми высокими флагштоками в мире, построенными на воде. Разработка и реализация проекта потребовали сложных инженерных конструкторских решений и инновационных строительных технологий.

В рамках проекта, реализуемого "Газпромом", планируется обустроить береговую линию парка 300-летия Санкт-Петербурга, в том числе построить базу водных видов спорта, оборудовать пляж, спортплощадки и прогулочные дорожки. Завершение работ запланировано на I квартал 2025 года.

Владимир Путин Петербург
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