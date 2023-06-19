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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:20

Российские власти выдали Латвии осужденного за незаконный оборот наркотиков

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Российские правоохранительные органы выдали латвийской стороне Андрейса Малюхинса, разыскиваемого на родине за незаконный оборот наркотиков.

"Из России экстрадирован гражданин Латвийской республики Андрейс Малюхинс, осужденный в стране гражданской принадлежности за преступление в сфере незаконного оборота наркотиков. Генпрокуратура РФ удовлетворила запрос о выдаче разыскиваемого, и сегодня в пункте пропуска Лудонка - Виентули он передан компетентным органам Латвийской республики", - сообщила журналистам официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Она уточнила, что оперативно-информационное обеспечение розыска и процедуры экстрадиции осуществлялось НЦБ Интерпола МВД России во взаимодействии с ФСИН России.

По информации латвийской стороны, в январе 2015 года полиция задержала Малюхинса в Риге, когда он пытался перевезти наркотики в особо крупном размере. У мужчины изъяли более 12 кг марихуаны, которую он намеревался продать.

Рижский региональный суд приговорил Малюхинса к семи года лишения свободы, однако он скрылся от уголовного преследования за границей. В марте 2020 года осужденный был объявлен в международный розыск и в январе текущего года задержан в Ленинградской области в России.

РФ Латвия
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